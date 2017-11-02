Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации 28 артснарядов времен Второй Мировой войны выявлено в Саратском районе 09:46 / 22.11.2017 ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 28 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны выявлено вчера в Саратском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 21 ноября в 9:05 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Саратском районе за пределами с. Введенка обнаружено 28 единиц артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 22 ноября. версия для печати