Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кодымском районе

11:28 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 20 ноября, поздно вечером в Кодымском районе два человека погибли при столкновении легкового автомобиля ВАЗ с грузовиком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 20 ноября в 21:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Кодымском районе на трассе Кодыма — Балта произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей.

Как выяснилось, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем «Вольво 420».

В результате ДТП водитель легковушки и пассажир погибли на месте.

Подразделение ГСЧС оказало помощь по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля.