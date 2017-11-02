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Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кодымском районе
11:28 / 21.11.2017
ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 20 ноября, поздно вечером в Кодымском районе два человека погибли при столкновении легкового автомобиля ВАЗ с грузовиком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
По информации пресс-службы, 20 ноября в 21:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Кодымском районе на трассе Кодыма — Балта произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей.
Как выяснилось, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем «Вольво 420».
В результате ДТП водитель легковушки и пассажир погибли на месте.
Подразделение ГСЧС оказало помощь по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля.
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Сергей Гриневецкий
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