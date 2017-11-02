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Спасатели на пожаре в Раздельной эвакуировали через окно второго этажа 3-летнюю девочку и её родных
10:50 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время пожара в двухэтажном доме в г. Раздельная спасатели ГСЧС эвакуировали через окно четырёх человек, в том числе 3-летнего ребёнка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, вчера, 20 ноября, в Службу спасения «101» г. Раздельная поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома на ул. Г. Кирпы. В течение нескольких минут на место вызова прибыло пожарно-спасательное отделение. Горела квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Было установлено, что в соседней квартире на втором этаже находятся люди.

Пожарные быстро установили выдвижную пожарную лестницу и через окно кухни квартиры спасли 4 человек: 3-летнюю девочку, 62-летнюю женщину, ее сына и их знакомого. Медики «скорой помощи» госпитализировали женщину и девочку в Раздельнянскую ЦРБ. Сейчас состояние их здоровья — средней тяжести.

За час пожар был ликвидирован — огонь повредил домашнее имущество на площади 12 кв. м.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети.

Сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, в очередной раз призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту — не курить в постели, не перегружать электросеть, внимательно следить за работой электробытовых и газовых приборов и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

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