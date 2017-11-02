Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации 900 квадратных метров складов горело сегодня ночью в районе «7 километра» 09:21 / 10.11.2017 ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 3 часа утра произошёл масштабный пожар в складских помещениях в районе 7 километра Овидиопольской дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ГСЧС Украины. пожарные ликвидировали возгорание складских помещений По информации пресс-службы, 10 ноября в 03:00 в Овидиопольском районе на 7 км Овидиопольской дороги возник пожар. Как стало известно, возгорание возникло в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12. В 5:41 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на общей площади 900 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных спасены от уничтожения расположенные рядом склады. Погибших и травмированных нет. От ГСЧС к тушению привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. версия для печати