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900 квадратных метров складов горело сегодня ночью в районе «7 километра»
09:21 / 10.11.2017
ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 3 часа утра произошёл масштабный пожар в складских помещениях в районе 7 километра Овидиопольской дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ГСЧС Украины.
пожарные ликвидировали возгорание складских помещений
По информации пресс-службы, 10 ноября в 03:00 в Овидиопольском районе на 7 км Овидиопольской дороги возник пожар.
Как стало известно, возгорание возникло в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12.
В 5:41 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на общей площади 900 кв. м.
Благодаря слаженным действиям пожарных спасены от уничтожения расположенные рядом склады.
Погибших и травмированных нет.
От ГСЧС к тушению привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
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Сергей Гриневецкий
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