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Полиция начала расследование причин вчерашнего пожара на кондитерской фабрике
09:08 / 10.11.2017
ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители начали досудебное расследование по факту пожара, произошедшего вчера на территории кондитерской фабрики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, 9 ноября дежурный службы по чрезвычайным ситуациям сообщил в полицию о возгорании в заброшенном помещении одной из кондитерских фабрик в Одессе.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе.
По окончании мероприятий по пожаротушению правоохранители осмотрели место происшествия и провели первоочередные следственные действия.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия, прежде всего, причин возгорания помещения, следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация события — ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», вчера, 9 ноября, около 13 часов, произошёл пожар на территории ЗАО «Одессакондитер» на площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 10 единиц техники и 42 спасателя.
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Сергей Гриневецкий
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