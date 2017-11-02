Полиция начала расследование причин вчерашнего пожара на кондитерской фабрике

09:08 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители начали досудебное расследование по факту пожара, произошедшего вчера на территории кондитерской фабрики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, 9 ноября дежурный службы по чрезвычайным ситуациям сообщил в полицию о возгорании в заброшенном помещении одной из кондитерских фабрик в Одессе.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе.

По окончании мероприятий по пожаротушению правоохранители осмотрели место происшествия и провели первоочередные следственные действия.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, прежде всего, причин возгорания помещения, следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация события — ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», вчера, 9 ноября, около 13 часов, произошёл пожар на территории ЗАО «Одессакондитер» на площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 10 единиц техники и 42 спасателя.