Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Теплодарские ГСЧСники спасали монастырь от подтопления 08:57 / 10.11.2017 ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели г. Теплодар привлекались к ликвидации последствий подтопления в местном монастыре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 8 ноября в 16:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в результате порыва водопроводной трубы произошло подтопление подвального помещения Свято-Воскресенского монастыря. К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с использованием пожарного насоса откачали из подвального помещения здания 135 куб. м воды. К ликвидации последствий происшествия была привлечена 1 единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава. Восстановительные работы в 18:35 были полностью завершены. версия для печати