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Теплодарские ГСЧСники спасали монастырь от подтопления
08:57 / 10.11.2017
ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели г. Теплодар привлекались к ликвидации последствий подтопления в местном монастыре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 8 ноября в 16:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в результате порыва водопроводной трубы произошло подтопление подвального помещения Свято-Воскресенского монастыря.
К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели с использованием пожарного насоса откачали из подвального помещения здания 135 куб. м воды. К ликвидации последствий происшествия была привлечена 1 единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава.
Восстановительные работы в 18:35 были полностью завершены.
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Сергей Гриневецкий
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