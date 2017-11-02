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10 единиц техники и 42 спасателя ликвидировали сегодня пожар на территории «Одессакондитер»
15:26 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 9 ноября, произошёл пожар на предприятии «Одессакондитер» в Водопроводном переулке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, сообщение о пожаре на территории ЗАО «Одессакондитер» поступило в службу спасения «101» в 13:05.
В 13:22 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит одноэтажное здание и существует угроза распространения огня на соседние двухэтажные складские помещения.
Был подтвержден повышенный номера вызова «Ранг 2». К тушению пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава. В 13:46 пожар на площади 500 кв. м был локализован и в 14:33 ликвидирован. Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие здания.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Сергей Гриневецкий
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