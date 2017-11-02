18 легковых автомобилей горели сегодня ночью на трёх стоянках в Одессе

10:47 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение ночи одесские спасатели трижды выезжали на ликвидацию возгорания легковых автомобилей — в общей сложности огнём было охвачено 18 транспортных средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 7 ноября в 3:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории жилого массива «Радужный» (пгт. Таирово) возникло возгорание легковых автомобилей. На место вызова в 3:26 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар в 3:33 был локализован и в 3:47 полностью ликвидирован. В результате пожара уничтожено 3 и повреждено 6 легковых автомобилей. К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы основной пожарной техники и 13 человек личного состава.

В 4:22 поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Базарная произошло возгорание автомобилей на уличной стоянке. К месту вызова в 4:33 прибыло пожарно-спасательное отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено возгорание 4-х легковых автомобилей на площади примерно 30 кв. м. Пожар в 04:40 был локализован и в 05:05 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 2 и повреждены ещё 2 легковых автомобиля. Спасены от уничтожения 6 легковых автомобилей. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы основной пожарной техники и 14 человек личного состава.

В Малиновском районе города на ул. Бабаджаняна угол ул. Рекордной в 5:07 возникло возгорание 5-ти легковых автомобилей на общей площади 25 кв. м. Пожар был ликвидирован в 5:33.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.