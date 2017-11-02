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Стена двухэтажного жилого дома обрушилась на Степовой — повреждены 4 квартиры
11:43 / 04.11.2017

ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели ликвидировали последствия обрушения в жилом доме на улице Степовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 3 ноября в 19:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Степовая, 48, произошло обрушение наружной стены двухэтажного жилого дома, чувствуется запах газа.

К месту происшествия в 20:07 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что произошло обрушение наружной стены жилого дома на площади около 10 кв. м и арки со стороны внутреннего двора дома на уровне второго этажа, повреждены газовая труба и электросеть, есть угроза дальнейшего разрушения аварийной стены.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны по маршевым лестницам 10 жителей, а также совместно с работниками жилищно-коммунальной службы провели разбор завала и расчистку прохода во внутренний двор дома.

Погибших и пострадавших нет.

В результате разрушения повреждены 4 квартиры на втором этаже дома, в которых проживают 13 человек. Жители поврежденного жилья переночевали у родственников, пока местные органы исполнительной власти решают вопрос о дальнейшем расселении пострадавших.

К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава, а также специальная техника и работники коммунальных служб города.

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