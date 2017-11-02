Крыша жилого дома, пристройка и легковой автомобиль сгорели сегодня ночью в Тарутино

09:43 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью в пгт. Тарутино сгорели крыша жилого дома, пристройка и легковой автомобиль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 3 ноября в 00:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома и пристроенного строения в пгт. Тарутино.

Прибывшие на место вызова в течение часа локализовали возгорание, в 03:30 пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожена крыша жилого дома, крыша пристройки, домашнее имущество на общей площади 70 кв. м и легковой автомобиль ВАЗ-2101 на площади 6 м. К тушению пожара привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.