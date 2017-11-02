Ночью горел заброшенный корпус санатория «Красные Зори»

08:27 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели ГСЧС минувшей ночью ликвидировали пожар недействующего корпуса санатория «Красные Зори» на общей площади 500 кв. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 1 ноября в 21:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории санатория «Красные Зори» на ул. Бернардарцци (район 9 станции Фонтана).

Прибывшее в 21:57 на место первое пожарно-спасательного подразделение установило, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 кв. м.

В 22:53 пожар был локализован и в 00:56 ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщает ряд одесских СМИ со ссылкой на жильцов соседних домов, в заброшенном корпусе поселились двое бездомных — мужчина и женщина. Высказывались предположения, что их попытка обогреться и привела к возгоранию.