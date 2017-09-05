17:54 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 13-летний подросток получил удар током, забравшись на крышу поезда на одной из железнодорожных станций в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 1 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в Суворовский отдел полиции поступило сообщение от охранника железной дороги о том, что вблизи станции «Сортировочная» подростка ударило током.

По словам свидетеля происшествия, он обходил территорию, когда на крыше одного из вагонов заметил вспышку, а через мгновение увидел на земле возле вагона несовершеннолетнего парня со следами ожогов.

Мужчина сразу же вызвал «скорую помощь» и позвонил в полицию.

В настоящее время пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.