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13-летний подросток получил удар током, забравшись на крышу поезда
17:54 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 13-летний подросток получил удар током, забравшись на крышу поезда на одной из железнодорожных станций в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 1 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в Суворовский отдел полиции поступило сообщение от охранника железной дороги о том, что вблизи станции «Сортировочная» подростка ударило током.
По словам свидетеля происшествия, он обходил территорию, когда на крыше одного из вагонов заметил вспышку, а через мгновение увидел на земле возле вагона несовершеннолетнего парня со следами ожогов.
Мужчина сразу же вызвал «скорую помощь» и позвонил в полицию.
В настоящее время пострадавшего госпитализировали.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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