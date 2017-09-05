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46 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны обнаружено за сутки в Одесской области
09:35 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 46 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны обнаружено за минувшие сутки в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Так, по информации пресс-службы, 31 октября в с. Павловка Раздельнянского района у местного кладбища обнаружено 40 артиллерийских снарядов калибра 120 мм.
В с. Важное Беляевского района в лесополосе обнаружена 1 минометная мина калибра 120 мм.
В г. Одесса на ул. Н. Боровского при проведении земляных работ выявлен 1 артснаряд калибра 50 мм, а на парковке возле центральной аллеи мемориала 411-й батареи выявлена 1 мина калибра 82 мм.
На обочине леса за пределами с. Сербы Кодымского района выявлен 1 артснаряд калибра 76 мм.
За пределами с. Казацкое Балтского района на обочине полевой дороги выявлен 1 артснаряд калибра 45 мм.
В с. Сычавка Лиманского района на берегу моря обнаружена граната РГД-33.
Обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня, 1 ноября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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