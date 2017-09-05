Морские спасатели провели очередной рейд по проверке малых судов в акватории Черного моря

14:44 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 27 октября, казенное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины в очередной раз обеспечило организацию совместного выхода в море специалистов Управления Укртрансбезопасности в Одесской области и Одесского отряда морской охраны ГПСУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в пресс-службе «Морской поисково-спасательной службы».

По информации пресс-службы, во время рейда с целью выявления нарушений Законодательства Украины по безопасности мореплавания были осмотрены все маломерные суда, на которых осуществлялась рыбалка.

На нарушителей правил безопасности были составлены административные протоколы.

«Безопасность на море для рыбака является очень важным вопросом, ни одна рыба не стоит жизни. Море непредсказуемо, поэтому примите необходимые меры, прежде чем отправляться на морскую рыбалку», — отметили морские спасатели.

Так, на борту лодки должны находиться следующие предметы: спасательные жилеты (для каждого пассажира), компас, аптечка «первой помощи», УКВ-радио, фонари, мобильный телефон.

Перед отплытием рекомендуется сообщить кому-нибудь на берегу о месте рыбалки и ориентировочном времени возвращения, а также взять одежду, пригодную для любых погодных условий.

Контактные номера Государственного морского спасательно-координационного центра: +38 048 777 66 09, +38 048 777 66 10, +38 067 487 33 64 (круглосуточно). Частоты спасателей: 16 канал УКВ, 2182 кГц ПВ, Одесса СКЦ.