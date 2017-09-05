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Спасатели достали тело погибшего водителя из грузовика, попавшего в ДТП на трассе «Одесса – Рени»
09:19 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Саратского района достали тело погибшего водителя из грузовика «Ford Tranzit», попавшего в ДТП на трассе «Одесса – Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 26 октября в 8:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Саратском районе на 102-м км автодороги «Одесса – Рени» водитель грузового автомобиля «Ford Tranzit» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ 33021» и грузовым автомобилем «ТАТА».

Вследствие ДТП 37-летний водитель «Форда» погиб на месте.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля тело погибшего мужчины.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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