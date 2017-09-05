Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Спасатели достали тело погибшего водителя из грузовика, попавшего в ДТП на трассе «Одесса – Рени» 09:19 / 27.10.2017 ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Саратского района достали тело погибшего водителя из грузовика «Ford Tranzit», попавшего в ДТП на трассе «Одесса – Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 26 октября в 8:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Саратском районе на 102-м км автодороги «Одесса – Рени» водитель грузового автомобиля «Ford Tranzit» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ 33021» и грузовым автомобилем «ТАТА». Вследствие ДТП 37-летний водитель «Форда» погиб на месте. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля тело погибшего мужчины. Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители. версия для печати