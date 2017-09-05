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Тела двух погибших найдены на пожаре в Великодолинском
09:24 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время тушения пожара на территории частного домохозяйства в пгт. Великодолинское спасатели обнаружили тела двух погибших людей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, вчера, 25 октября, в 17:29 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании надворной постройки в пгт. Великодолинское Овидиопольского района.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что на территории частного домохозяйства горит одноэтажная надворная постройка. В 18:03 пожар на площади 12 кв. м был локализован и в 18:33 ликвидирован.
На месте пожара обнаружены двое погибших — мужчина, личность и персональные данные которого устанавливаются, и 55-летняя женщина.
Причина смерти людей устанавливается.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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