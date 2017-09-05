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164 протокола о нарушениях составлено по итогам проверок состояния пожарной безопасности 203 социальных объектов
10:07 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из 1 тыс. 692 учреждений области, подлежащих проверкам на предмет состояния пожарной безопасности, уже проверено 203 заведения, по выявленным нарушениям составлено 164 административных протокола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, такие данные обнародовал 23 октября на аппаратном совещании в ОГА заместитель начальника ГУ ГСЧС области Михаил Вовк.
По его словам, ГУ ГСЧС в настоящее время выполняет поручение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о проведении внеплановых проверок состояния техногенной и пожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях здравоохранения со стационарным лечением, домах престарелых и инвалидов, учреждениях отдыха и оздоровления. В общий список подлежащих проверкам вошли 1 тыс. 692 объекта. Из них уже проверено 203 заведения. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 164 административных протокола на руководителей и ответственных должностных лиц. Также сформировано 6 исков в административный суд по применению мер реагирования в виде полного или частичного приостановления работы предприятия.
Замначальника ГУ ГСЧС уточнил, что при проведении проверок особое внимание обращается на исправность автоматической пожарной сигнализации, внутреннего водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения и их состояние, состояние электросетей и электропитания, внешнего водоснабжения, подъездные пути к зданиям и сооружениям, соответствие путей эвакуации и т. д.
«Кроме того, во время проведения внеплановых проверок сотрудники ГСЧС проводят тренинги, практические занятия по проверке действий персонала в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации и учат детей и взрослых правилам пожарной безопасности», — добавил Михаил Вовк.
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