Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Грибник нашёл 5 артснарядов в лесополосе Раздельнянского района 08:51 / 23.10.2017 ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Житель села Парканцы Раздельнянского района при сборе грибов в лесополосе нашёл 5 артснарядов времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 22 октября в 12:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в лесополосе в с. Парканцы местный житель при сборе грибов обнаружил 5 артснарядов времен Второй мировой войны. Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 23 октября. версия для печати