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Грибник нашёл 5 артснарядов в лесополосе Раздельнянского района
08:51 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Житель села Парканцы Раздельнянского района при сборе грибов в лесополосе нашёл 5 артснарядов времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 22 октября в 12:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в лесополосе в с. Парканцы местный житель при сборе грибов обнаружил 5 артснарядов времен Второй мировой войны.
Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 23 октября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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