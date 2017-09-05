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Грибник нашёл 5 артснарядов в лесополосе Раздельнянского района
08:51 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Житель села Парканцы Раздельнянского района при сборе грибов в лесополосе нашёл 5 артснарядов времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 22 октября в 12:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в лесополосе в с. Парканцы местный житель при сборе грибов обнаружил 5 артснарядов времен Второй мировой войны.

Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 23 октября.

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Пётр Липовенко
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