11 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили с начала года спасатели области

12:38 / 21.10.2017

ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Более 11 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили с начала года спасатели области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, с начала года специалисты группы пиротехнических работ осуществили 190 выездов на выполнение задач по назначению, в результате было уничтожено более 11 тыс. взрывоопасных предметов, найденных на территории области.

Так, 20 октября в 12 часов группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в г. Арциз изъяла 35 единиц артиллерийских снарядов разного калибра времен Второй мировой войны. Также в этот день в 13:55 в с. Петровка (Тарутинский район) были изъяты 5 минометных мин калибра 82 мм и 5 единиц артиллерийских снарядов калибра 76 мм. Обнаруженные опасные находки обезврежены в установленном порядке на территории полигона. К проведению пиротехнических работ было привлечено 2 единицы специальной техники и 4 человека личного состава.

Спасатели также призывают граждан при обнаружении предметов, по признакам похожим на взрывоопасные, помнить о строгом соблюдении мер безопасности.