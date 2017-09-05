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«Плотно припаркованный возле высоток автотранспорт мешает и работе прибывающих по вызову спасателей», — ГУ ГСЧС
16:03 / 20.10.2017
ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели отмечают, что в вечернее и ночное время территория у многих жилых домов так плотно заставлена автомобилями, что спасательная техника не может оперативно добраться до места пожара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня спасатели Приморского районного отдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области провели тактико-специальные учения в доме повышенной этажности на Лидерсовском бульваре Одессы.
По легенде учений, пожар возник на седьмом этаже 16-этажного жилого дома.
Во время ликвидации условного пожара были отработаны элементы эвакуации пострадавших — как с помощью автолестницы, так и по маршевым лестницам.
Главной целью данных учений было совершенствование навыков по организации тушения пожаров и проведения спасательных работ в высотных зданиях.
Особое внимание спасатели обратили на то, что в вечернее и ночное время территория у многих жилых домов плотно заставлена автомобилями жильцов, в результате чего техника вовремя не может добраться до места пожара.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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