«Плотно припаркованный возле высоток автотранспорт мешает и работе прибывающих по вызову спасателей», — ГУ ГСЧС

16:03 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели отмечают, что в вечернее и ночное время территория у многих жилых домов так плотно заставлена автомобилями, что спасательная техника не может оперативно добраться до места пожара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня спасатели Приморского районного отдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области провели тактико-специальные учения в доме повышенной этажности на Лидерсовском бульваре Одессы.

По легенде учений, пожар возник на седьмом этаже 16-этажного жилого дома.

Во время ликвидации условного пожара были отработаны элементы эвакуации пострадавших — как с помощью автолестницы, так и по маршевым лестницам.

Главной целью данных учений было совершенствование навыков по организации тушения пожаров и проведения спасательных работ в высотных зданиях.

Особое внимание спасатели обратили на то, что в вечернее и ночное время территория у многих жилых домов плотно заставлена автомобилями жильцов, в результате чего техника вовремя не может добраться до места пожара.