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Одесские спасатели вытащили женщину из задымлённого лифта
09:49 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели вытащили женщину из застрявшего лифта в 9-этажном доме, где загорелась электрощитовая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 16 октября в 20:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шишкина произошло возгорание лифта, в котором находится человек.
К месту вызова в 20:50 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что лифт застрял на уровне 3 этажа, а внутри него находится человек.
Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта и освободили пострадавшую женщину, которую передали работникам скорой медицинской помощи.
В дальнейшем с помощью огнетушителя было ликвидировано возгорание в электрощитовой на площади 0,2 кв. м. Причиной возгорания считается короткое замыкание электросчетчика.
К ликвидации чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 4 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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