Одесские спасатели вытащили женщину из задымлённого лифта

09:49 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели вытащили женщину из застрявшего лифта в 9-этажном доме, где загорелась электрощитовая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 16 октября в 20:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шишкина произошло возгорание лифта, в котором находится человек.

К месту вызова в 20:50 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что лифт застрял на уровне 3 этажа, а внутри него находится человек.

Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта и освободили пострадавшую женщину, которую передали работникам скорой медицинской помощи.

В дальнейшем с помощью огнетушителя было ликвидировано возгорание в электрощитовой на площади 0,2 кв. м. Причиной возгорания считается короткое замыкание электросчетчика.

К ликвидации чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 4 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.