17-летний подросток получил удар током, забравшись на вагон поезда

08:48 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция Раздельнянского района проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, предварительно установлено, что несовершеннолетний получил травмы в результате удара током, когда залез на вагон поезда. 17-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Раздельнянского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.