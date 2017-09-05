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17-летний подросток получил удар током, забравшись на вагон поезда
08:48 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция Раздельнянского района проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, предварительно установлено, что несовершеннолетний получил травмы в результате удара током, когда залез на вагон поезда. 17-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Раздельнянского отдела полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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