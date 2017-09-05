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Одесские спасатели сегодня ночью эвакуировали жильцов 16-этажки из-за пожара на 7 этаже
12:17 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью одесские спасатели ликвидировали пожар в квартире 16-этажного жилого дома на проспекте Добровольского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 15 октября в 22:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Добровольского произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома.

К месту вызова через 10 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Было установлено, что открытым пламенем горят балкон и комната в квартире на седьмом этаже 16-этажного жилого дома, имеется угроза распространения огня на верхние этажи.

Спасатели немедленно организовали эвакуацию жильцов дома из задымленной зоны по маршевым лестницам. В горевшей квартире в момент пожара хозяев не было.

В пожаротушении были задействованы 12 единиц основной пожарной и специальной техники и 38 человек личного состава, которые работали по повышенному рангу вызова «Ранг-2».

С использованием проложенных линий пожаротушения и стационарного лафетного ствола пожарным удалось в 22:51 локализовать возгорание и в 23:01 полностью ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара в одной из комнат трехкомнатной квартиры уничтожено имущество на площади 20 кв. м.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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