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Одесские спасатели сегодня ночью эвакуировали жильцов 16-этажки из-за пожара на 7 этаже
12:17 / 16.10.2017
ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью одесские спасатели ликвидировали пожар в квартире 16-этажного жилого дома на проспекте Добровольского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
По информации пресс-службы, 15 октября в 22:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Добровольского произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома.
К месту вызова через 10 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
Было установлено, что открытым пламенем горят балкон и комната в квартире на седьмом этаже 16-этажного жилого дома, имеется угроза распространения огня на верхние этажи.
Спасатели немедленно организовали эвакуацию жильцов дома из задымленной зоны по маршевым лестницам. В горевшей квартире в момент пожара хозяев не было.
В пожаротушении были задействованы 12 единиц основной пожарной и специальной техники и 38 человек личного состава, которые работали по повышенному рангу вызова «Ранг-2».
С использованием проложенных линий пожаротушения и стационарного лафетного ствола пожарным удалось в 22:51 локализовать возгорание и в 23:01 полностью ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара в одной из комнат трехкомнатной квартиры уничтожено имущество на площади 20 кв. м.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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