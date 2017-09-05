Спасатели ГУ ГСЧС на время празднования Дня защитника Украины переходят на усиленный режим несения службы

11:04 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС на время празднования Дня защитника Украины — с 13 по 16 октября — переходят на усиленный режим несения службы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, на период празднования Дня защитника Украины подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Организовано взаимодействие с местными органами власти, Нацполицией, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах.

Кроме того, 13-14 октября спасатели Одессы примут участие в массовых мероприятиях к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины, которые состоятся на центральной аллее Парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко. Мероприятие будет проходить под лозунгом «Одесса — мирный город». Во время мероприятий планируются показательные выступления спасателей и ознакомление граждан с аварийно-спасательной и специальной техникой, работой психологов ГСЧС и тому подобное. Также всем присутствующим сотрудники ГСЧС еще раз напомнят правила пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.

Время проведения — с 12:00 до 19:00.