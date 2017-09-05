ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Спасатели ГУ ГСЧС на время празднования Дня защитника Украины переходят на усиленный режим несения службы
11:04 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС на время празднования Дня защитника Украины — с 13 по 16 октября — переходят на усиленный режим несения службы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, на период празднования Дня защитника Украины подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Организовано взаимодействие с местными органами власти, Нацполицией, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах.

Кроме того, 13-14 октября спасатели Одессы примут участие в массовых мероприятиях к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины, которые состоятся на центральной аллее Парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко. Мероприятие будет проходить под лозунгом «Одесса — мирный город». Во время мероприятий планируются показательные выступления спасателей и ознакомление граждан с аварийно-спасательной и специальной техникой, работой психологов ГСЧС и тому подобное. Также всем присутствующим сотрудники ГСЧС еще раз напомнят правила пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.

Время проведения — с 12:00 до 19:00.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
14:07 13.10.2017
Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:33 13.10.2017
Долги одесситов за воду достигли исторического максимума — водоканал обещает отключать всех должников
13:25 13.10.2017
Временная остановка трамваев появится на Пересыпи
11:51 13.10.2017
Объявлен тендер на строительство причала 1-з в Одесском порту
11:46 13.10.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 октября


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.028