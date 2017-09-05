Руководителей одесских учреждений собрали на двухдневный семинар по пожарной безопасности

13:58 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В помещении Одесского городского совета прошёл двухдневный семинар по осведомленности и порядку действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Первый день семинара, 11 октября, проводился для руководителей учреждений и их заместителей, ответственных за пожарную безопасность. Всего присутствовало более 100 слушателей.

«Теоретическая часть включала разноплановую информацию о причинах пожаров и действиях, которые необходимо предпринимать, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание лектор обратил на составление соответствующей инструкции на предприятии», — сообщили в пресс-службе.

Во время семинара слушателям показали учебный фильм о том, как надо действовать при пожаре, в частности, каким образом должна происходить эвакуация во время возгорания в учебных и медицинских учреждениях.

По итогам семинара каждый слушатель получил соответствующий сертификат об участии в учениях.

Напомним, что подробные инструктажи на случай пожаров начались после трагических событий в детском лагере «Виктория», где на ночном пожаре погибли трое детей.