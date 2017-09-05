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Морские спасатели оказали помощь рыбаку, который ночью выпал из лодки на Дунае
17:24 / 11.10.2017
ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники КП «Морская поисково-спасательная служба» сегодня ночью разыскали и доставили медикам рыбака, выпавшего из лодки во время рыбалки на Дунае, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе КП «МПРС».
По информации пресс-службы, сегодня, 11 октября, в 2:43 дежурный капитан-координатор Государственного морского спасательно-координационного центра КП «МПРС» получил сообщение о том, что человек, который рыбачил в районе 6-го км устья Быстрое реки Дунай, выпал из лодки в воду.
Через 40 минут поисково-спасательный катер «Морской поисково-спасательной службы» Мининфраструктуры прибыл в район события и принял на борт потерпевшего с признаками сильного переохлаждения.
Как выяснилось, рыбак выпал из лодки и смог самостоятельно добраться до берега. Учитывая температуру воды и окружающей среды возникла настоятельная необходимость проведения оперативной эвакуации и доставки пострадавшего в медицинское учреждение.
Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и благополучно доставили переохлажденного к работникам скорой помощи.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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