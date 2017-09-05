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Количество боеприпасов, поднятых спасателями с затонувшего во время войны немецкого судна, приближается к 14 тысячам
11:17 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Количество боеприпасов, поднятых спасателями ГСЧС с затонувшего во время войны у побережья Лебедевки немецкого судна, уже достигло 13 тыс. 909 единиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, вблизи с. Лебедевка в Татарбунарском районе спасатели продолжают проводить подводное разминирование в акватории Черного моря. Водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов с затонувшего во время Второй мировой войны судна для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания.

По состоянию на 9 октября спасателями изъято 13 тыс. 909 взрывоопасных предмета, из них: 4 тыс. 378 единиц подрывников, 9 тыс. 500 единиц стрелковых патронов, 31 артиллерийский снаряд калибра 75 мм.

К проведению работ привлечены водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины — 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство, 10 человек личного состава.

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