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Погода




Службы, отвечающие за жизнеобеспечение области, готовы к непогоде, — ОГА
17:39 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Все службы, отвечающие за жизнеобеспечение Одесской области, готовы к чрезвычайным ситуациям, связанных с ухудшением погодных условий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом было объявлено сегодня, 6 октября, на внеочередном заседании профильной комиссии ОГА по ТЭБ и ЧС.

Так, с целью своевременного реагирования, Одесская областная государственная администрация совместно с органами ГСЧС, Национальной полицией, транспортными службами осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

«Главное — проводить должным образом разъяснительную работу. Никаких панических настроений у нас, конечно, нет. Все службы переведены на усиленный режим. В частности, по моему поручению в готовности находятся аварийные бригады для восстановления электроснабжения населенных пунктов области», — подтвердил глава ОГА Максим Степанов.

Также сегодня состоялось совещание городских властей по вопросам подготовки к непогоде. Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский доложил о подготовке к прогнозируемой чрезвычайной ситуации: по его данным, вся необходимая материально-техническая база подготовлена, коммунальные службы и лечебные учреждения переведены в режим повышенной готовности, созданы оперативные бригады.

Мэр Геннадий Труханов поручил городским службам: предусмотреть работу генераторов, в том числе на насосных станциях; департаменту транспорта — отслеживать работу городского транспорта и оперативно реагировать на внештатные ситуации; председателям городских районных администраций посредством взаимодействия с руководством СОНов и ОСМД необходимо в оперативном порядке реагировать на все нестандартные ситуации, связанные с непогодой.

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