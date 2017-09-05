Спасатели подняли почти 13 тысяч боеприпасов с немецкого судна, затонувшего во время войны возле Лебедевки

15:28 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В акватории Черного моря, вблизи с. Лебедевка, спасатели продолжают проведение специальных работ по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего судна, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, в акватории Черного моря, вблизи с. Лебедевка спасатели продолжают проведение специальных работ по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего судна.

Водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания.

По состоянию на 6 октября спасателями изъято 12 тыс. 997 взрывоопасных предметов, из них: 3 тыс. 968 единиц подрывников, 9 тыс. единиц стрелковых патронов, 29 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

К проведению работ привлечены водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины. Работают 1 плавсредство, 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава.