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Одесса готовится встречать очередной удар непогоды
11:08 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе состоялось экстренное заседание городского оперативного штаба из-за ожидаемого ухудшения погоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
В департаменте напомнили, что сегодня, 6 октября, в Одессе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по Одессе и местами по области ожидается ветер юго-западный, днем северо-западный, порывы 15-20 м/с. В связи с этим в Департаменте городского хозяйства под руководством первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского состоялось экстренное заседание оперативного штаба.
Учитывая сложные погодные условия, все профильные структурные подразделения и коммунальные службы города переведены в состояние готовности к ликвидации возможных последствий непогоды.
Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
На 12:30 назначено аналогичное заседание оперативного штаба по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА под председательством губернатора Максима Степанова.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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