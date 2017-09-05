Одесса готовится встречать очередной удар непогоды

11:08 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе состоялось экстренное заседание городского оперативного штаба из-за ожидаемого ухудшения погоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что сегодня, 6 октября, в Одессе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по Одессе и местами по области ожидается ветер юго-западный, днем северо-западный, порывы 15-20 м/с. В связи с этим в Департаменте городского хозяйства под руководством первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского состоялось экстренное заседание оперативного штаба.

Учитывая сложные погодные условия, все профильные структурные подразделения и коммунальные службы города переведены в состояние готовности к ликвидации возможных последствий непогоды.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

На 12:30 назначено аналогичное заседание оперативного штаба по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА под председательством губернатора Максима Степанова.