ГСЧС призывает граждан к осторожности во время усиления ветра

08:43 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, ГУ ГСЧС призывает граждан во время усиления ветра соблюдать на улице элементарные правила безопасности.

«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение», — рекомендовали в ГСЧС.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на сегодня по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.