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ГСЧС призывает граждан к осторожности во время усиления ветра
08:43 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, ГУ ГСЧС призывает граждан во время усиления ветра соблюдать на улице элементарные правила безопасности.
«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение», — рекомендовали в ГСЧС.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на сегодня по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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