«Тушение пожара в Доме Руссова осложняло разрушение внутренних лестниц и сильное задымление», — ГУ ГСЧС

08:48 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации спасателей, тушение пожара, произошедшего в субботу вечером в Доме Руссова, осложняло отсутствие внутренних лестниц, быстрое распространение огня по деревянным конструкциям и сильное задымление, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 30 сентября в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении четырехэтажного здания «Дом Руссова», которое является памятником истории и архитектуры регионального значения.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены к месту происшествия по повышенному номер вызова «Ранг 2» и прибыли через 6 минут. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы провели разведку очагов возгорания. Пламенем к тому моменту были охвачены подвальное помещение, первый и второй этажи левого крыла здания.

На месте происшествия был организован штаб по ликвидации пожара и 2 боевых участка.

К ликвидации ЧС были привлечены 12 единиц основной и специальной техники и 62 человека личного состава.

Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии стационарных маршевых ступеней в связи с вымыванием материалов, быстром распространении огня по деревянным конструкциям, сильном задымлении среды.

В 18:52 пожар на площади 100 кв. м был локализован и в 19:49 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет.