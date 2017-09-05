Губернатор потребовал организовать тренинги для ответственных за пожарную безопасность в социальных учреждениях

10:28 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов потребовал организовать дополнительные тренинги для лиц, ответственных за пожарную безопасность в социальных учреждениях, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил на вчерашнем заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

«При участии работников ГСЧС в Одесской области с начала года было проведено 513 уроков при 871 заведении! Такое положение вещей — это катастрофа! Я еще раз требую: проведите обучение с ответственными лицами, а потом они уже проведут уроки по пожарной безопасности на местах. Мне нужно, чтобы к такой схеме присоединились каждый район и город в регионе. Безусловно, проведение таких учений должно происходить на постоянной основе», — отметил председатель ОГА.

В пресс-службе пояснили, что к учениям по пожарной безопасности в социальных учреждениях планируется привлечь специалистов ГСЧС. Сейчас в области работает 120 пожарных инспекторов.

Кроме того, по приказу председателя ОГА, по каждому заведению, где выявлены существенные нарушения, разработают отдельный план по их устранению.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ходе расследования причин возникновения пожара в лагере «Виктория», где погибли трое детей, по требованию правоохранителей были взяты под стражу директор лагеря и воспитательница, ответственная за пожарную безопасность.

В дальнейшем в СМИ появилась информация, что «ответственная» устроилась на работу в лагерь только на лето, бумаги о своей ответственности подписывала не глядя, никаких инструктажей с ней на эту тему не проводилось, а за две недели до пожара девушка вообще написала заявление об увольнении и уехала домой.