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Губернатор потребовал организовать тренинги для ответственных за пожарную безопасность в социальных учреждениях
10:28 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов потребовал организовать дополнительные тренинги для лиц, ответственных за пожарную безопасность в социальных учреждениях, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил на вчерашнем заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.
«При участии работников ГСЧС в Одесской области с начала года было проведено 513 уроков при 871 заведении! Такое положение вещей — это катастрофа! Я еще раз требую: проведите обучение с ответственными лицами, а потом они уже проведут уроки по пожарной безопасности на местах. Мне нужно, чтобы к такой схеме присоединились каждый район и город в регионе. Безусловно, проведение таких учений должно происходить на постоянной основе», — отметил председатель ОГА.
В пресс-службе пояснили, что к учениям по пожарной безопасности в социальных учреждениях планируется привлечь специалистов ГСЧС. Сейчас в области работает 120 пожарных инспекторов.
Кроме того, по приказу председателя ОГА, по каждому заведению, где выявлены существенные нарушения, разработают отдельный план по их устранению.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ходе расследования причин возникновения пожара в лагере «Виктория», где погибли трое детей, по требованию правоохранителей были взяты под стражу директор лагеря и воспитательница, ответственная за пожарную безопасность.
В дальнейшем в СМИ появилась информация, что «ответственная» устроилась на работу в лагерь только на лето, бумаги о своей ответственности подписывала не глядя, никаких инструктажей с ней на эту тему не проводилось, а за две недели до пожара девушка вообще написала заявление об увольнении и уехала домой.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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