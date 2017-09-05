«Худшая ситуация с пожарной безопасностью сложилась в облдетклинбольнице», — комиссия по ТЭБ и ЧС

16:14 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Итоги проверок в детских учреждения и медицинских заведениях области выявили ряд нарушений, а худшая ситуация с обеспечением пожарной безопасности сложилась на сегодня в Одесской областной детской клинической больнице, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом было объявлено на сегодняшнем внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Одесской ОГА.

«Глава ОГА Максим Степанов поручил разработать план мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности в каждой школе, детском саду или больнице во всех районах области. По мнению М. Степанова, особое внимание надо уделять заведениям, где люди находятся круглосуточно, в том числе медицинским учреждениям. Сейчас худшая ситуация с пожарной безопасностью сложилась в Одесской областной детской клинической больнице», — отметили в пресс-службе.

«Больница состоит из трех корпусов, один начала прошлого века, и имеет деревянные перекрытия. Там нет никаких средств пожаротушения, а 2500 квадратных метров требует соответствующей обработки. Есть проблемы с планом эвакуации», — отметил руководитель Департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный.

Из 40 медицинских учреждений областного подчинения пожарная сигнализация работает только в 15, а в районах — лишь в каждой пятой больнице. В самой Одессе есть три десятка медучреждений, где система вообще не установлена.

Глава ОГА заявил о необходимости полной инвентаризации всех социальных учреждений, чтобы в следующем году заложить в областной бюджет соответствующие средства на установку современных систем пожарной безопасности. Однако некоторые меры можно принять уже сейчас, и они не требуют больших денег.

«Надо привести в порядок то, что у нас есть, чтобы мы уже сейчас были максимально защищены. Этот план мероприятий необходимо разработать по каждому объекту. Снять решетки с окон можно за сутки, убрать то, что мешает во время эвакуации, — еще сутки. Это одновременно можно делать. А сколько времени заправлять огнетушители? Надо сделать любую систему пожарного оповещения и посмотреть, как она работает. Это я обращаюсь ко всем главам райгосадминистраций и мэрам городов! Это вы должны сделать, и это под вашу личную ответственность!», — отметил М. Степанов.

Всего в 2017 году в Одесской области проверили 1 тыс. 341 социальное заведение, при осмотре были выписаны предписания на устранение 27 тыс. нарушений. По данным сотрудников ДСНС в Одесской области, в большинстве учреждений отсутствуют или не работают автоматическая пожарная сигнализация, противопожарный водопровод или внешнее водоснабжение, также не проведена огнезащитная обработка деревянных чердаков.