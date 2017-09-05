Прикладной тренинг по противопожарной безопасности прошёл на «7 километре»

09:22 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промрынке «7 километр» прошел прикладной тренинг по противопожарной безопасности для сотрудников администрации и различных служб рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, в ходе тренинга руководитель подразделения гражданской защиты рынка, специалист с 25-летним опытом работы в пожарной службе Иван Михайлов рассказал о последовательности действий при обнаружении возгорания, методах спасения и эвакуации с охваченной огнем территории.

Также была проведена практическая отработка тушения пожара. Сотрудники администрации рынка учились пользоваться огнетушителями различных видов.

«Тренинги по противопожарной безопасности сотрудники всех служб администрации рынка проходят ежегодно», — добавили в пресс-службе.