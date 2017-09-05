ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Прикладной тренинг по противопожарной безопасности прошёл на «7 километре»
09:22 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промрынке «7 километр» прошел прикладной тренинг по противопожарной безопасности для сотрудников администрации и различных служб рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, в ходе тренинга руководитель подразделения гражданской защиты рынка, специалист с 25-летним опытом работы в пожарной службе Иван Михайлов рассказал о последовательности действий при обнаружении возгорания, методах спасения и эвакуации с охваченной огнем территории.

Также была проведена практическая отработка тушения пожара. Сотрудники администрации рынка учились пользоваться огнетушителями различных видов.

«Тренинги по противопожарной безопасности сотрудники всех служб администрации рынка проходят ежегодно», — добавили в пресс-службе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:39 25.09.2017
Губернатор требует разобраться с незаконно построенными коттеджами на территории национального парка
16:14 25.09.2017
«Худшая ситуация с пожарной безопасностью сложилась в облдетклинбольнице», — комиссия по ТЭБ и ЧС
15:35 25.09.2017
Правоохранители области разоблачили ещё троих взяточников
14:46 25.09.2017
183 малыша родились в Одессе на минувшей неделе
14:43 25.09.2017
«В Одессе ожидается усиление ветра», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029