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Прикладной тренинг по противопожарной безопасности прошёл на «7 километре»
09:22 / 25.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промрынке «7 километр» прошел прикладной тренинг по противопожарной безопасности для сотрудников администрации и различных служб рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, в ходе тренинга руководитель подразделения гражданской защиты рынка, специалист с 25-летним опытом работы в пожарной службе Иван Михайлов рассказал о последовательности действий при обнаружении возгорания, методах спасения и эвакуации с охваченной огнем территории.
Также была проведена практическая отработка тушения пожара. Сотрудники администрации рынка учились пользоваться огнетушителями различных видов.
«Тренинги по противопожарной безопасности сотрудники всех служб администрации рынка проходят ежегодно», — добавили в пресс-службе.
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Пётр Липовенко
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