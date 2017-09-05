Спасатели проводят разминирование затонувшего в Чёрном море во время войны немецкого судна

08:35 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области проводят разминирование затонувшего в Чёрном море во время войны немецкого судна «Теодорих», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, в акватории Черного моря, вблизи с. Лебедевка, спасатели начали проведение специальных работ по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего немецкого судна «Теодорих».

Водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания.

В течение первого дня работ были изъяты 29 ед. подрывников, 500 ед. стрелковых патронов, 1 артиллерийский снаряд калибра 75 мм. Во второй день изъято 336 ед. подрывников, 1500 ед. стрелковых патронов, 2 артснаряда калибра 75 мм.

К проведению работ привлечены водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования Украины.

В целом на месте работают 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство, 10 человек личного состава.