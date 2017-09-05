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Бензовоз с прицепом горел вчера на АЗС в Саратском районе
13:19 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области ликвидировали возгорание бензовоза на территории автозаправочной станции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 19 сентября в 19:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Зирка на территории автозаправочной станции сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» произошло возгорание бензовоза.

К месту пожара через 7 минут прибыло пожарно-спасательное отделение 33-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что произошло возгорание бензовоза с прицепом емкостью 32 т.

Пожар в 19:50 был локализован и в 20:05 полностью ликвидирован.

Огнем уничтожены два задних правых колеса седельного тягача DAF XF и три правых колеса прицепа, повреждена сливная аппаратура, 5-й отсек цистерны с бензином марки Аи-92 с последующим разливом горючего и возгоранием на общей площади 30 кв. м.

В результате пожара получил ожоги 60% поверхности тела и ожоги дыхательных путей водитель автомобиля, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в реанимационное отделение Одесской ГКБ №10.

Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы мотопомпы при перекачке нефтепродукта.

Спасено от уничтожения огнем сооружение автозаправочной станции и емкости с горюче-смазочными материалами.

К ликвидации пожара были привлечены 1 единица основной пожарной техники, 5 спасателей, а также 2 приспособленных трактора с бочками от предприятия.

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Пётр Липовенко
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