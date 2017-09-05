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Бензовоз с прицепом горел вчера на АЗС в Саратском районе
13:19 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области ликвидировали возгорание бензовоза на территории автозаправочной станции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 19 сентября в 19:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Зирка на территории автозаправочной станции сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» произошло возгорание бензовоза.
К месту пожара через 7 минут прибыло пожарно-спасательное отделение 33-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что произошло возгорание бензовоза с прицепом емкостью 32 т.
Пожар в 19:50 был локализован и в 20:05 полностью ликвидирован.
Огнем уничтожены два задних правых колеса седельного тягача DAF XF и три правых колеса прицепа, повреждена сливная аппаратура, 5-й отсек цистерны с бензином марки Аи-92 с последующим разливом горючего и возгоранием на общей площади 30 кв. м.
В результате пожара получил ожоги 60% поверхности тела и ожоги дыхательных путей водитель автомобиля, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в реанимационное отделение Одесской ГКБ №10.
Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы мотопомпы при перекачке нефтепродукта.
Спасено от уничтожения огнем сооружение автозаправочной станции и емкости с горюче-смазочными материалами.
К ликвидации пожара были привлечены 1 единица основной пожарной техники, 5 спасателей, а также 2 приспособленных трактора с бочками от предприятия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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