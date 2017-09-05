Спасатели рассказали детям из УДЦ «Молодая гвардия» о предотвращении пожаров и действиях во время ЧС

10:40 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В детском центре «Молодая Гвардия» одесские спасатели провели для отдыхающих в лагере детей акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 19 сентября в детском оздоровительном центре «Молодая Гвардия» прошла акция «Предотвратить. Спасти. Помочь», на которой присутствовали около 1,5 тысячи детей. Спасатели рассказали на примерах, как и по каким причинам может возникнуть и как быстро распространяется пожар, как действовать при возникновении возгорания и как оказывать первую медицинскую помощь. Детям объясняли, что при возникновении чрезвычайной ситуации дорога каждая минута.

Затем специалисты службы спасения продемонстрировали средства тушения, рассказали, какими по назначению являются огнетушители, продемонстрировали, как их использовать, и провели боевое развертывание.

Продолжили демонстрацию специального оборудования пиротехники, которые позволили ребятам примерить защитные средства и рассказали об их применении. Также дети ознакомились со спасательным оборудованием, которое используется во время ДТП.

В завершение акции всем детям раздали памятки с правилами пожарной безопасности.