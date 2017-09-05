|
|
Спасатели рассказали детям из УДЦ «Молодая гвардия» о предотвращении пожаров и действиях во время ЧС
10:40 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В детском центре «Молодая Гвардия» одесские спасатели провели для отдыхающих в лагере детей акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 19 сентября в детском оздоровительном центре «Молодая Гвардия» прошла акция «Предотвратить. Спасти. Помочь», на которой присутствовали около 1,5 тысячи детей. Спасатели рассказали на примерах, как и по каким причинам может возникнуть и как быстро распространяется пожар, как действовать при возникновении возгорания и как оказывать первую медицинскую помощь. Детям объясняли, что при возникновении чрезвычайной ситуации дорога каждая минута.
Затем специалисты службы спасения продемонстрировали средства тушения, рассказали, какими по назначению являются огнетушители, продемонстрировали, как их использовать, и провели боевое развертывание.
Продолжили демонстрацию специального оборудования пиротехники, которые позволили ребятам примерить защитные средства и рассказали об их применении. Также дети ознакомились со спасательным оборудованием, которое используется во время ДТП.
В завершение акции всем детям раздали памятки с правилами пожарной безопасности.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:55 20.09.2017
16:48 20.09.2017
15:32 20.09.2017
15:29 20.09.2017
15:12 20.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.849
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»