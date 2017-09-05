«Пожарная система в «Виктории» не сработала, потому что была отключена», — мнение эксперта

09:28 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По словам источника агентства в ООО «Укртехбезбека», противопожарная система в лагере «Виктория» в ночь с 15 на 16 сентября не сработала, поскольку была отключена, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам специалиста ООО «Укртехбезбека» — специализированной лицензированной компании, установившей пожарную сигнализацию в «Виктории», ещё за два дня до пожара сигнализация была исправной и работала. Вся проводка находилась в металлорукавах, а перед майским приездом Президента Украины Петра Порошенко все системы были проверены, в том числе и противопожарные. Все краски, пропитки, сигнальные устройства прошли экспертизу и лабораторные проверки в МЧС.

«Причём сумма подряда составила 760 тыс. грн., а не те миллионные цифры, которые стали появляться в некоторых СМИ, — отметил специалист.

Как заявил эксперт «Укртехбезбека», противопожарная система не сработала, так как её кто-то отключил. Что касается системы пропитки дерева — она рассчитана не на то, что древесина не сгорит, а на то, чтобы продержаться до 45 минут. Этого времени должно было хватить на эвакуацию. Однако вожатых на этажах не было — на момент возгорания они находились в другом корпусе, поэтому поздно среагировали. Больший период времени деревянные конструкции под огнём продержаться не могут — их необходимо тушить, но отчего-то воды не оказалось.

«Кроме того, не был использован ни один огнетушитель и, скорее всего, никто и не знал как им пользоваться. Саму ситуацию усугубило то, что персонал открыл все окна и двери, а морской ветер просто раздул очаг возгорания... По трагической случайности о девочках на втором этаже, видимо, поздно вспомнили, и они, к несчастью, погибли..», — заявил эксперт компании.