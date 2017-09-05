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В связи с трагедией в одесском лагере «Виктория» губернатор объявил дни траура по всей области
14:20 / 16.09.2017
ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с трагедией в одесском лагере «Виктория» председатель ОГА Максим Степанов объявил 16 и 17 сентября днями траура в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Согласно распоряжению губернатора, «в связи с трагедией, которая произошла в Одессе в ночь с 15 на 16 сентября и привела к гибели детей», 16 и 17 сентября объявляются в Одесской области днями траура по погибшим.
На всей территории области будут приспущены государственные флаги на домах и зданиях, рекомендовано воздержаться от проведения спортивных и развлекательных мероприятий, а также внести соответствующие изменения в программы местных телерадиопередач.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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