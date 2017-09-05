В связи с трагедией в одесском лагере «Виктория» губернатор объявил дни траура по всей области

14:20 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с трагедией в одесском лагере «Виктория» председатель ОГА Максим Степанов объявил 16 и 17 сентября днями траура в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Согласно распоряжению губернатора, «в связи с трагедией, которая произошла в Одессе в ночь с 15 на 16 сентября и привела к гибели детей», 16 и 17 сентября объявляются в Одесской области днями траура по погибшим.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги на домах и зданиях, рекомендовано воздержаться от проведения спортивных и развлекательных мероприятий, а также внести соответствующие изменения в программы местных телерадиопередач.