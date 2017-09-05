ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Спасатели сегодня рано утром ликвидировали пожар в хостеле на Садовой
10:14 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 4 часа утра одесские спасатели ликвидировали пожар в здании хостела на ул. Садовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 15 сентября в 4:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Садовая произошло возгорание крыши трехэтажного здания.

К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание помещения на третьем этаже и крыше здания хостела, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Подразделения ГУ ГСЧС привлекались по повышенному номеру вызова «Ранг — 1 Бис» в составе 9-ти единиц пожарно-спасательной техники и 32-х человек личного состава.

Спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку очага пожара, установили трехколенную лестницу и автолестницу, организовали тушение огня внутри здания и на крыше.

Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар в течение часа был локализован и в 05:45 полностью ликвидирован.

Во время ликвидации огня были эвакуированы из задымленной зоны 14 человек — жильцы и обслуживающий персонал хостела.

В результате пожара огнем повреждена крыша и помещение на верхнем этаже здания на общей площади 200 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:54 15.09.2017
Ряду жителей Суворовского района на два дня отключат воду
17:41 15.09.2017
«7 километр» приглашает на ярмарку сельхозтоваров «Дары осени»
17:03 15.09.2017
Одесская семья с тремя несовершеннолетними детьми стала жертвой мошенников по недвижимости
13:34 15.09.2017
«Ввоз американского угля может быть оправдан только его низкой ценой», — мнение
13:17 15.09.2017
Внефракционный нардеп рассказал о коррупционных схемах в украинской энергетике


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.018