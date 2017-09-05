Спасатели сегодня рано утром ликвидировали пожар в хостеле на Садовой

10:14 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 4 часа утра одесские спасатели ликвидировали пожар в здании хостела на ул. Садовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 15 сентября в 4:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Садовая произошло возгорание крыши трехэтажного здания.

К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание помещения на третьем этаже и крыше здания хостела, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Подразделения ГУ ГСЧС привлекались по повышенному номеру вызова «Ранг — 1 Бис» в составе 9-ти единиц пожарно-спасательной техники и 32-х человек личного состава.

Спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку очага пожара, установили трехколенную лестницу и автолестницу, организовали тушение огня внутри здания и на крыше.

Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар в течение часа был локализован и в 05:45 полностью ликвидирован.

Во время ликвидации огня были эвакуированы из задымленной зоны 14 человек — жильцы и обслуживающий персонал хостела.

В результате пожара огнем повреждена крыша и помещение на верхнем этаже здания на общей площади 200 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.