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Спасатели сегодня рано утром ликвидировали пожар в хостеле на Садовой
10:14 / 15.09.2017
ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 4 часа утра одесские спасатели ликвидировали пожар в здании хостела на ул. Садовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 15 сентября в 4:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Садовая произошло возгорание крыши трехэтажного здания.
К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание помещения на третьем этаже и крыше здания хостела, есть угроза дальнейшего распространения огня.
Подразделения ГУ ГСЧС привлекались по повышенному номеру вызова «Ранг — 1 Бис» в составе 9-ти единиц пожарно-спасательной техники и 32-х человек личного состава.
Спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку очага пожара, установили трехколенную лестницу и автолестницу, организовали тушение огня внутри здания и на крыше.
Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар в течение часа был локализован и в 05:45 полностью ликвидирован.
Во время ликвидации огня были эвакуированы из задымленной зоны 14 человек — жильцы и обслуживающий персонал хостела.
В результате пожара огнем повреждена крыша и помещение на верхнем этаже здания на общей площади 200 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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