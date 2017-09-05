«Стена дома на Жуковского, 13, обрушилась из-за нарушений градостроительных правил», — Депинформ горсовета

12:55 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Часть здания на улице Жуковского, 13, обрушилась в связи с нарушением правил проведения градостроительных работ, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в телефонном интервью корреспонденту агентства рассказала сегодня, 13 сентября, заместитель директора Департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета Наталья Мальцева.

На углу улиц Пушкинской и Жуковского произошло частичное обрушение несущей стены дома. Как отметила Н. Мальцева:«На улице Пушкинская, 23, стояло здание педуниверситета. Пару лет назад оно сгорело. Сейчас они заключили договор с подрядной фирмой на проведение работ. Но разрешения на проведение подготовительных работ, градусловий, самого проекта и прочих документов у них нет. Они там на своей территории что-то разбирали, вследствие чего обвалилась часть стены прилегающего здания по Жуковского, 13.

На Жуковского, 13, находится также Департамент финансов. Но та часть, что пострадала, — это частная собственность. Начальник ГАСК Авдеев сказал, что создана комиссия по определению причин обрушения», — отметила замдиректора департамента.

Напомним, что это уже не первый случай обрушения в нашем городе зданий, в которых проводились самовольные строительные или «благоустроительные» работы. Так, летом этого года произошёл обвал нескольких этажей в пустующем здании гостиницы «Юность» на Французском бульваре.