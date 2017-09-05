ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




«Стена дома на Жуковского, 13, обрушилась из-за нарушений градостроительных правил», — Депинформ горсовета
12:55 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Часть здания на улице Жуковского, 13, обрушилась в связи с нарушением правил проведения градостроительных работ, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в телефонном интервью корреспонденту агентства рассказала сегодня, 13 сентября, заместитель директора Департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета Наталья Мальцева.

На углу улиц Пушкинской и Жуковского произошло частичное обрушение несущей стены дома. Как отметила Н. Мальцева:«На улице Пушкинская, 23, стояло здание педуниверситета. Пару лет назад оно сгорело. Сейчас они заключили договор с подрядной фирмой на проведение работ. Но разрешения на проведение подготовительных работ, градусловий, самого проекта и прочих документов у них нет. Они там на своей территории что-то разбирали, вследствие чего обвалилась часть стены прилегающего здания по Жуковского, 13.

На Жуковского, 13, находится также Департамент финансов. Но та часть, что пострадала, — это частная собственность. Начальник ГАСК Авдеев сказал, что создана комиссия по определению причин обрушения», — отметила замдиректора департамента.

Напомним, что это уже не первый случай обрушения в нашем городе зданий, в которых проводились самовольные строительные или «благоустроительные» работы. Так, летом этого года произошёл обвал нескольких этажей в пустующем здании гостиницы «Юность» на Французском бульваре.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:43 13.09.2017
Сегодня вечером в ряде домов в пригороде Одессы отключат воду
16:53 13.09.2017
В четверг, 14 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:43 13.09.2017
«На кинетическом фасаде Морвокзала 5 тысяч пластин под действием ветра будут создавать эффект волны», — проект
16:24 13.09.2017
Правоохранители разоблачили на взятке работника Киевской райадминистрации в Одессе
16:20 13.09.2017
Неизвестные подожгли мемориал «Героям Небесной сотни» в Ананьеве


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.659