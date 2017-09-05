Два автомобиля горели сегодня ночью в Одессе

08:30 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два легковых автомобиля горели сегодня ночью — на Слободской и на Генерала Бочарова в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 13 сентября в 1:46 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на углу улиц Салтыкова-Щедрина и Слободская возникло возгорание легкового автомобиля «ВАЗ 2101». В 2:07 возгорание на площади 6 кв. м локализовано и в 2:14 ликвидировано. В результате пожара легковой автомобиль уничтожен.

А уже в 2:21 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» на ул. Генерала Бочарова. В 2:39 возгорание на площади 3 кв. м локализовано и в 02:45 ликвидировано. Огнем поврежден салон автомобиля.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожаров и сумма ущерба устанавливаются.