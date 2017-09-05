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Два автомобиля горели сегодня ночью в Одессе
08:30 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два легковых автомобиля горели сегодня ночью — на Слободской и на Генерала Бочарова в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 13 сентября в 1:46 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на углу улиц Салтыкова-Щедрина и Слободская возникло возгорание легкового автомобиля «ВАЗ 2101». В 2:07 возгорание на площади 6 кв. м локализовано и в 2:14 ликвидировано. В результате пожара легковой автомобиль уничтожен.
А уже в 2:21 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» на ул. Генерала Бочарова. В 2:39 возгорание на площади 3 кв. м локализовано и в 02:45 ликвидировано. Огнем поврежден салон автомобиля.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожаров и сумма ущерба устанавливаются.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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