Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации 64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона 10:04 / 11.09.2017 ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона в одном из сёл Тарутинского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 9 сентября в 07:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Красное Тарутинского района произошел взрыв бытового газового баллона в летней кухне без последующего горения. Взрывом частично разрушена крыша и внешняя стена летней кухни. В результате взрыва получила ожоги лица и спины (10-18% поверхности тела) 64-летняя жена хозяина. Пострадавшую женщину бригада скорой помощи доставила в районную больницу. Состояние здоровья — стабильное тяжелое. Причина взрыва — нарушение правил эксплуатации при пользовании газовой плитой. версия для печати