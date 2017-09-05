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64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона
10:04 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона в одном из сёл Тарутинского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 9 сентября в 07:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Красное Тарутинского района произошел взрыв бытового газового баллона в летней кухне без последующего горения. Взрывом частично разрушена крыша и внешняя стена летней кухни.

В результате взрыва получила ожоги лица и спины (10-18% поверхности тела) 64-летняя жена хозяина.

Пострадавшую женщину бригада скорой помощи доставила в районную больницу. Состояние здоровья — стабильное тяжелое.

Причина взрыва — нарушение правил эксплуатации при пользовании газовой плитой.

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Пётр Липовенко
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