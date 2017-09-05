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64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона
10:04 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 64-летняя женщина пострадала при взрыве газового баллона в одном из сёл Тарутинского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 9 сентября в 07:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Красное Тарутинского района произошел взрыв бытового газового баллона в летней кухне без последующего горения. Взрывом частично разрушена крыша и внешняя стена летней кухни.
В результате взрыва получила ожоги лица и спины (10-18% поверхности тела) 64-летняя жена хозяина.
Пострадавшую женщину бригада скорой помощи доставила в районную больницу. Состояние здоровья — стабильное тяжелое.
Причина взрыва — нарушение правил эксплуатации при пользовании газовой плитой.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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