12 пожаров на открытой местности произошло за сутки в области

14:38 / 09.09.2017

ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение суток на территории Одесской области произошло 2 случая возгорания соломы и 12 пожаров на открытой местности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, на территории области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность, что увеличивает угрозу возникновения пожаров на открытой местности в лесопарках, полях, частных домохозяйствах.

Только за минувшие сутки на территории Одесской области произошло 2 случая возгорания соломы и 12 пожаров на открытой местности.

Так, 8 сентября в 16:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Измаильском районе в с. Камышевка произошло возгорание соломы во дворе частного дома. Пожарно-спасательное отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части локализовало пожар к 18:00, а в 18:20 он был полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 300 тюков соломы на площади 100 кв. м. Допустимой причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

9 сентября в 02:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дров и скирды сена в с. Липецкое в Подольском районе. Спасатели 25-й государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в течение 12 минут, и за 35 минут ликвидировали огонь полностью. Пламя уничтожило дрова на площади 1 кв. м и копну сена весом 1,5 тонны.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 25 раз выезжали на ликвидацию случаев возгорания сухой травы и мусора.

В результате пожаров в экосистеме уничтожено 2,9 га сухой растительности на открытых территориях.

Спасатели еще раз предупреждают граждан о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в течение пожароопасного периода.