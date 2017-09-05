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Попытка спасти упавшую в колодец козу стоила мужчине жизни
09:52 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — При попытке спасти козу двое жителей Белгород-Днестровского района упали в колодец, один из мужчин погиб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 6 сентября в 12:26 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Беленькое необходима помощь, чтобы достать двух упавших в колодец мужчин.

По месту вызова было установлено, что при попытке вытащить из колодца козу пострадавшие сами упали в колодец и не смогли самостоятельно выбраться.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки спасли одного человека, который от госпитализации отказался (состояние здоровья удовлетворительное), а также извлекли тело второго мужчины без признаков жизни.

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