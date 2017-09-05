Авиабомба и 12 артснарядов найдены вчера в Тарутинском районе

09:03 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны найдены вчера в Тарутинском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 5 сентября в 13:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что за пределами с. Веселая Долина Тарутинского района на обочине дороги у бывшего общевойскового полигона обнаружена авиабомба ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

А в 14:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что за пределами пгт. Березино Тарутинского района на свалке обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ: 10 артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 2 артснаряда калибра 152 мм.

Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 6 сентября.