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Авиабомба и 12 артснарядов найдены вчера в Тарутинском районе
09:03 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны найдены вчера в Тарутинском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 5 сентября в 13:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что за пределами с. Веселая Долина Тарутинского района на обочине дороги у бывшего общевойскового полигона обнаружена авиабомба ФАБ-50 времен Второй мировой войны.
А в 14:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что за пределами пгт. Березино Тарутинского района на свалке обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ: 10 артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 2 артснаряда калибра 152 мм.
Обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ запланировано на сегодня, 6 сентября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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