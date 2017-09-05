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Житель Черновцов утонул в Днестровском лимане
10:09 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Белгород-Днестровского района достали из Днестровского лимана тело утопленника — жителя Черновцов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 4 сентября в 6:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районе посёлка Затока в Днестровском лимане на расстоянии 150 м от берега обнаружено тело мужчины. Утонувший — 54-летний житель г. Черновцы, пропавший во время купания ночью 3 сентября.
Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки изъяли тело из воды и передали работникам судмедэкспертизы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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