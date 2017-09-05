Житель Черновцов утонул в Днестровском лимане

10:09 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Белгород-Днестровского района достали из Днестровского лимана тело утопленника — жителя Черновцов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 4 сентября в 6:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районе посёлка Затока в Днестровском лимане на расстоянии 150 м от берега обнаружено тело мужчины. Утонувший — 54-летний житель г. Черновцы, пропавший во время купания ночью 3 сентября.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки изъяли тело из воды и передали работникам судмедэкспертизы.