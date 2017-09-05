Спасатели сняли четырех мужчин с крыши 4-этажного дома в Одессе

09:55 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели сняли четырех мужчин с крыши 4-этажного дома на ул. Коблевская в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 4 сентября в 11:56 в службу спасения «101» поступило сообщение от работников полиции о том, что на ул. Коблевская четверо мужчин сидят на крыше четырехэтажного дома и не могут самостоятельно спуститься.

Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчин и передали работникам патрульной полиции.

Личные данные спасенные предоставить отказались. Каким образом эти люди оказались на крыше и по какой причине не могли спуститься — спасатели не уточняют.