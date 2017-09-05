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Спасатели сняли четырех мужчин с крыши 4-этажного дома в Одессе
09:55 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели сняли четырех мужчин с крыши 4-этажного дома на ул. Коблевская в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 4 сентября в 11:56 в службу спасения «101» поступило сообщение от работников полиции о том, что на ул. Коблевская четверо мужчин сидят на крыше четырехэтажного дома и не могут самостоятельно спуститься.
Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчин и передали работникам патрульной полиции.
Личные данные спасенные предоставить отказались. Каким образом эти люди оказались на крыше и по какой причине не могли спуститься — спасатели не уточняют.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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