4 автомобиля горели сегодня ночью на автостоянке в Одессе

11:20 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью на автостоянке на ул. Жолио-Кюри горели 4 легковых автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 1 сентября в 03:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей под навесом на автостоянке на ул. Жолио-Кюри.

В 03:45 к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горят четыре автомобиля: «КИА», «ВАЗ 21083», «Дэу Ланос» и «ВАЗ 2107».

В результате пожара огнём уничтожен автомобиль «КИА» и частично повреждены три других автомобиля.

В 3:52 пожар на площади 6,5 кв. м был локализован и в 4:28 ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.