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4 автомобиля горели сегодня ночью на автостоянке в Одессе
11:20 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью на автостоянке на ул. Жолио-Кюри горели 4 легковых автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 1 сентября в 03:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей под навесом на автостоянке на ул. Жолио-Кюри.
В 03:45 к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горят четыре автомобиля: «КИА», «ВАЗ 21083», «Дэу Ланос» и «ВАЗ 2107».
В результате пожара огнём уничтожен автомобиль «КИА» и частично повреждены три других автомобиля.
В 3:52 пожар на площади 6,5 кв. м был локализован и в 4:28 ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Сергей Гриневецкий
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